19 ноября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $54 млн до $181,9 млн

В понедельник, 19 ноября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 54 млн долларов по сравнению с 16 ноября до 181,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 45,7 млн долларов по сравнению с 16 ноября до 236,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после сохранения в пятницу на неизменном уровне, в понедельник опустился на 4 коп. до 27,74 UAH/USD.