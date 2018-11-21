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Обвал на крипторынке продолжается, биткоин близок к отметке в $4 тыс
09:32 21.11.2018 |
Рынок криптовалют, переживший стремительный рост в 2017 г., в начале 2018 г. стал сокращаться. Летом 2018 г. ситуация стабилизировалась, однако сейчас наметился новый резкий спад.
На этой неделе курс биткоина обновляет один минимум за другим: сначала годовой, потом добрался до отметок прошлой осени. В итоге во вторник котировки опустились до $4,5 тыс. за единицу криптовалюты. За два дня она потеряла почти 20% своей рыночной капитализации - с $97,2 млрд она сократилась до $78,1 млрд. За это же время XRP подешевел на 10%, до $0,42, Ethereum - на 15%, до $134. Рыночная капитализация блокчейн-индустрии с 7 ноября упала на 35% - с $220 млрд до $144 миллиардов.
Но, кажется, на этом падение курса не остановилось - на некоторых биржах первая криптовалюта продолжила падение до $4,051 и была близка к уровню $4 тыс. На данный момент биткоин котируется на уровне $4432.44 за монету. Суточное снижение составило 5.16%.
Криптовалютный рынок на момент написания материала находится в нисходящем тренде. Общая капитализация рынка криптовалют на данный момент достигла $144.18 млрд., согласно данным Coinmarketcap. Индекс доминирования биткоина составляет 53.4%
Стоимость криптовалюты Ripple за 24 часа упала на 10.61%. Рыночная капитализация составила $17.38 млрд. На момент публикации Ripple котировался на уровне $0.43 за монету.
Криптовалюта Ethereum (эфир) демонстрирует негативную динамику. Суточное падение составило 7.36%. Рыночная капитализация составила $13.48 млрд. Стоимость одного токена ETH - $130.46. Давление на майнеров, таким образом, становится очень сильным, и в этой связи представляет интересно вспомнить мнение, которое высказал в августе сооснователь майнинговой фермы Atlantic Crypto Брайан Вентуро. По его словам, при средней цене $0,12 за кВт/ч стоимость добычи одного ETH составляет $152, и это только затраты на электроэнергию без учета расходов на оборудование, аренду помещений, зарплаты сотрудникам и многого другого.
Цена криптовалюты Bitcoin Cash выросла за минувшие сутки часа на 7.03%. Рыночная капитализация составила $3.99 млрд. На момент публикации, Bitcoin Cash котировался на уровне $228.23 за монету.
По мнению экспертов, падение курса криптовалют связано с общим снижением их популярности. Это в свою очередь выражается в снижение спроса на продукцию компаний, производящих оборудование для микросхем и специальные видеокарты, используемые для майнинга криптовалют.
Кроме того, на курс биткоина негативное влияние оказало разделение криптовалюты Bitcoin Cash на две - Bitcoin ABC и Bitcoin SV. Именно это привело, как считают аналитики, к дестабилизации всего рынка криптовалют.
Тем временем, аналитики призывают не поддаваться паническим настроениям. «Люди запаниковали. Но в это нет никакой чертовой необходимости. Мы находимся на «медвежьем» рынке. Они проигрывают, да, но пока положение не достигло критической точки», - настаивает Джон Макафи. «Мне 73 года, и я видел это десятки раз на многих рынках. «Медвежий» рынок похож на зиму. За ней всегда следует славная весна».
Его оптимизм вторит позиции основателя BTCC Бобби Ли, который в понедельник призвал к «капитуляции» краткосрочных трейдеров, чтобы добиться окончательного минимума BTC/USD. В соответствии с текущими темпами, пара BTC/USD находится примерно на полпути к «дну». Именитый криптотрейдер Тони Вейс прогнозировал достижения цены биткоина в $3000 долларов, прежде чем рынки прекратят падение.
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