Доллар незначительно дешевеет к большинству мировых валют 21 ноября после ралли вторника

Курс доллара незначительно снижается к основным мировым валютам в среду утром на фоне попыток инвесторов зафиксировать прибыль после значительного роста индекса доллара днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.22 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) терял 0,06%, до 96,78 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1378 доллара за евро с 1,1370 доллара на прошлом закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 112,88 иены со 112,77 иены за доллар.

Во вторник индекс доллара рос на 0,65%. Американская валюта как надежный актив пользовалась повышенным спросом в свете распродаж на мировых фондовых рынках. Это же ограничивает коррекцию курса доллара в среду.

Старший рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти (Michael McCarthy) сказал агентству Рейтер, что сейчас основным фактором для валютного рынка являются опасения замедления мирового экономического роста, что дает преимущество более надежным активам, таким как доллар и иена.

В то же время аналитики отмечают, что курс иены не показывает уверенного роста, несмотря на ее статус безопасного актива. По их мнению, это связано с тем, что японские инвесторы предпочитают держать свои средства в США и на внешних рынках.