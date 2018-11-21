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Доллар незначительно дешевеет к большинству мировых валют 21 ноября после ралли вторника
08:17 21.11.2018 |
Курс доллара незначительно снижается к основным мировым валютам в среду утром на фоне попыток инвесторов зафиксировать прибыль после значительного роста индекса доллара днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.22 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) терял 0,06%, до 96,78 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1378 доллара за евро с 1,1370 доллара на прошлом закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 112,88 иены со 112,77 иены за доллар.
Во вторник индекс доллара рос на 0,65%. Американская валюта как надежный актив пользовалась повышенным спросом в свете распродаж на мировых фондовых рынках. Это же ограничивает коррекцию курса доллара в среду.
Старший рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти (Michael McCarthy) сказал агентству Рейтер, что сейчас основным фактором для валютного рынка являются опасения замедления мирового экономического роста, что дает преимущество более надежным активам, таким как доллар и иена.
В то же время аналитики отмечают, что курс иены не показывает уверенного роста, несмотря на ее статус безопасного актива. По их мнению, это связано с тем, что японские инвесторы предпочитают держать свои средства в США и на внешних рынках.
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