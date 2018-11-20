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16 ноября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $51,9 млн до $235,9 млн
18:46 20.11.2018 |
В пятницу, 16 ноября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 51,9 млн долларов по сравнению с 15 ноября до 235,9 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 56,4 млн долларов по сравнению с 15 ноября до 282,2 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.
Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 4 коп. в пятницу сохранился на уровне 27,78 UAH/USD.
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