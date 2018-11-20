Биткоин продолжил дешеветь и достиг $4400

В ночь на вторник, 20 ноября, рынок криптовалют продолжил начатое в понедельник резкое падение, совокупная капитализация рынка опустилась вплотную до отметки $150 млрд. Одновременно с этим средневзвешенный курс биткоина упал на ряде бирж ниже $4500.

Последний раз общая капитализация рынка криптовалют находилась ниже $150 млрд в начале октября 2017 г.

За последние 24 часа цена биткоина упала более чем на 15%, капитализация первой криптовалюты находится в районе $78,23 млрд. Стоимость одного токена BTC составляет $4362.

Все без исключения криптовалюты из первой десятки падают, криптовалютный рынок на момент написания материала находится в нисходящем тренде.

Общая капитализация рынка криптовалют на данный момент достигла $145,97 млрд согласно данным Coinmarketcap. Индекс доминирования биткоина составляет 53,59%.

В отношении криптовалюты Ripple преобладают "медвежьи" настроения. Суточное снижение составило 6,31%. Рыночная капитализация составила $18,11 млрд. Стоимость одного токена XRP - $0,45.

За последние сутки средневзвешенный курс Ethereum (эфир) опустился на 15,33%. Рыночная капитализация составила $13,77 млрд. На момент публикации Ethereum (эфир) котировался на уровне $133,32 за монету.

Давление на майнеров, таким образом, становится очень сильным, и в этой связи представляет интересно вспомнить мнение, которое высказал в августе сооснователь майнинговой фермы Atlantic Crypto Брайан Вентуро. По его словам, при средней цене $0,12 за кВт/ч стоимость добычи одного ETH составляет $152, и это только затраты на электроэнергию без учета расходов на оборудование, аренду помещений, зарплаты сотрудникам и многого другого.

Stellar за сутки упал на 13,9%. Рыночная капитализация составила $3,81 млрд. Стоимость одного токена XLM составляет $0,20.

Стоимость криптовалюты Bitcoin Cash за 24 часа упала на 44,01%. Рыночная капитализация составила $3,56 млрд. На момент публикации Bitcoin Cash котировался на уровне $203,85 за монету.

На фоне резкого падения рынка можно также наблюдать заметное снижение хешрейтов главных криптовалют. Так, биткоин потерял около 12% относительно исторического максимума, еще хуже обстоит дело у Ethereum: хешрейт этой сети снизился к понедельнику, 19 ноября, на 25% относительно пиковых значений в августе этого года.

По мнению экспертов, падение курса криптовалют связано с общим снижением их популярности. Это в свою очередь выражается в снижение спроса на продукцию компаний, производящих оборудование для микросхем и специальные видеокарты, используемые для майнинга криптовалют.

Кроме того, на курс биткоина негативное влияние оказало разделение криптовалюты Bitcoin Cash на две - Bitcoin ABC и Bitcoin SV. Именно это привело, как считают аналитики, к дестабилизации всего рынка криптовалют.

Вместе с ростом волатильности поднялись и объемы торгов, в том числе внебиржевых площадок. В разговоре с The Block CEO одной такой площадки - Genesis Trading, основанной Digital Currency Group, - Майкл Моро обратил внимание на то, что последняя волна продаж включала в себя трейдеров определенного типа, которые особенно не проявляли себя на протяжении последнего года.

По его словам, снижение рынка на более ранних этапах было связано с инвесторами, которые пришли в сектор криптовалют в конце 2017 г. Теперь же те, кто успели войти на более низких уровнях, приближаются к первоначальной цене приобретения актива.