Остатки средств на корсчетах банков 20.11.18

|Дата
|сумма, млн грн
|15 ноября
|53450.9
|16 ноября
|55111.6
|19 ноября
|50354.1
|20 ноября
|45585.9
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 20 ноября - 27,764829 грн/$1.
Топливно-энергетический комплекс
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Информация об агентстве
12:01 20.11.2018 |
|Дата
|сумма, млн грн
|15 ноября
|53450.9
|16 ноября
|55111.6
|19 ноября
|50354.1
|20 ноября
|45585.9
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 20 ноября - 27,764829 грн/$1.
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