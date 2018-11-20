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Трейдеры OKEx претерпели убытки из-за внезапного закрытия позиций по BCH-фьючерсам на $135 млн
08:36 20.11.2018 |
Накануне хардфорка в сети Bitcoin Cash биржа OKEx без предупреждения закрыла несколько позиций по BCH-фьючерсам на $135 млн. Из-за этого некоторые трейдеры претерпели убытки, пишет Bloomberg.
14 ноября биржа OKEx изменила условия фьючерсных контрактов на Bitcoin Cash, аргументируя это защитой клиентов от надвигающейся волатильности рынка, связанной с будущим хардфорком.
15 ноября из-за технической неисправности на платформе трейдеры не могли совершать сделки в течение двух часов, в то время как на рынке наблюдалась повышенная волатильность.
По словам управляющего Consensus Technologies Чао Чанхэй, OKEx внезапно закрыла позицию его фонда не по превалирующей на тот момент рыночной цене. Из-за этого фонд потерял $700 тысяч. Он добавил, что из-за неоднозначной реакции руководства биржи на хардфорк в сети Bitcoin Cash его пятимиллионный фонд сократит сотрудничество с OKEx. Кроме того, один трейдер, пожелавший остаться неизвестным, подал жалобу на OKEx в Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга.
«OKEx теряет доверие. Фьючерсный контракт стал какой-то ерундой, а не тем, что мы могли бы использовать для хеджирования», - отметил Чао Чанхэй.
Как заявил глава подразделения OKEx Энди Чунг, это «справедливое и рациональное» решение было направлено на избежание манипуляций на рынке.
Отметим, 12 ноября представители OKEx опубликовала предупреждение для клиентов, в котором говорилось о необходимости сосредоточиться на «управлении рисками во избежание нежелательных потерь при трейдинге до и во время хардфорка».
Напомним, в начале года сообщество обвинило биржу в манипулировании рынком биткоин-фьючерсов. Позже представители OKEx заявили, что эта информация не соответствует действительности.
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