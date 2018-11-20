Объемы новых сделок финансового лизинга выросли на 63%

Ассоциация «Украинское объединение лизингодателей» подвела итоги деятельности компаний-участников УОЛ в III квартале 2018 года.

Общие РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно им, за девять месяцев текущего года наблюдалось увеличение объема новых сделок финансового лизинга на 4,3 млдр. грн.

В третьем квартале 2018 по сравнению с аналогичным периодом 2017 происходило увеличение объема новых сделок финансового лизинга (на 1,5 млрд. Грн.) И объема портфеля лизинговых компаний (на 4,6 млрд. Грн.).

Компании-участники Ассоциации продолжали наращивать объемы новых заключенных договоров лизинга (новый бизнес). Так, в III квартале 2018 объемы нового бизнеса составили 3,8 млрд. Грн. по сравнению с 2,32 млрд. грн. в аналогичном периоде прошлого года (+ 64%). Вместе с тем, объемы сделок в III квартале 2018 уменьшились на 13,4% по сравнению со II кварталом 2018 года.

По итогам девяти месяцев текущего года объемы нового бизнеса составили 11,23 млрд. Грн. по сравнению с 6,89 млрд. грн. с аналогичным периодом 2017 года. Таким образом, рост составил 63%.

За первые три квартала 2018 лизинговые компании-участники Ассоциации заключили на 15% больше сделок, чем за весь прошлый год.

ЛИДЕРЫ РЫНКА

Лидерами по росту объемов нового бизнеса в июле-сентябре 2018 года в абсолютном измерении были компании ULF-Finance (рост на 153,9 млн. Грн.), Autocredit Plus (на 48 млн. Грн.) И Land-Lease (на 19,5 млн. грн.).

По состоянию на конец сентября 2018 общий объем портфеля лизинговых компаний - членов Ассоциации составлял 15,186 млрд. Грн. (Без учета платы за пользование предметом лизинга). Эти компании продолжают увеличивать объемы действующих договоров лизинга (портфеля договоров). В третьем квартале по сравнению со II кварталом объем портфеля действующих договоров лизинга увеличился на 2,08 млрд. Грн. или на 15,9%. С начала года портфель действующих договоров лизинга увеличился на 3,88 млрд. Грн. или на 34,3%.

Лидерами по приросту лизингового портфеля в абсолютном измерении стали компании OTP Leasing (+972 млн. Грн.), ULF-Finance (+479 млн. Грн.) И Scania Credit Ukraine (+127 млн. Грн.).

Лидерами по динамике прироста лизингового портфеля были компании Персональный Украинский Лизинг (ПУЛ) - 1795% (что, в частности, объясняется низкой базой сравнения предыдущих периодов), ULF-Finance (+ 42,9%) и Kredobank (+ 23,7%).

Лидерами по объемам лизингового портфеля были компании ОТП-Лизинг - 6,82 млрд. Грн., УЛФ-Финанс - 1,60 млрд. Грн. и Порше лизинг - 1,38 млрд. грн.

Доля шести крупнейших компаний - участников Ассоциации (по объему действующих договоров лизинга) в общем портфеле членов УОЛ составила более 80%.