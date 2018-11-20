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НБУ прогнозирует повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году
08:04 20.11.2018 |
Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году, соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.
Как сообщается на сайте НБУ, среди определяющих факторов замедления темпов роста зарплат - ожидаемое снижение интенсивности трудовой миграции, более низкие темпы повышения минимальной зарплаты и зарплат в государственном секторе.
В Нацбанке отметили, что в среднесрочном бюджете заложены умеренные темпы роста минимальной заработной платы - на 12%, до 4170 грн, в 2019 году.
Также в НБУ напомнили, что повышение зарплат в прошлом году составило 37%, и спрогнозировали, что в среднем в текущем году работодатели повысят номинальные зарплаты на 25%, или на 13% - в реальном выражении.
Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 грн с 3200 грн.
Кабинет министров Украины прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тыс. грн.
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