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Доллар 20 ноября дорожает к евро на росте интереса к безопасным активам
07:59 20.11.2018 |
Курс доллара во вторник утром делает попытки восстановиться по отношению к другим основным мировым валютам после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.28 EET курс евро к доллару снижался до 1,1448 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1454 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 112,55 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 112,56 иены за доллар, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 96,21 пункта.
В понедельник индекс доллара потерял около 0,3% на фоне заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, сделанных в конце прошлой недели. Так, сразу несколько чиновников выразили опасения относительно перспектив мировой экономики. Это вызвало у трейдеров некоторые сомнения относительно курса американского регулятора на повышение базовой ставки, которое оказывает поддержку доллару.
Поддержку спроса на доллар в качестве более надежного актива во вторник оказывает отказ инвесторов от рисковых активов, о чем свидетельствуют распродажи на американских и азиатских биржах. Глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что если распродажи на мировых фондовых рынках продолжатся, а волатильность будет возрастать, то покупки доллара как более безопасного актива могут усилиться.
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