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Нацбанк на прошлой неделе купил $81 млн
21:33 19.11.2018 |
С 12 по 16 ноября в результате валютных интервенций Национальный банк купил $81 млн.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Нацбанк купил $20 млн путем использования механизма Matching, а $61 млн купил по единому курсу.
Всего с начала года Нацбанк купил $2562,08 млн, а продал $1496,32 млн.
С использованием Matching с начала года было куплено $805 млн, а продано - $460,8 млн.
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