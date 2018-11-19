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ЕМТА рекомендует использовать официальный курс гривны при расчетах по валютным деривативам
12:08 19.11.2018 |
Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (EMTA) включила официальный курс гривни, устанавливаемый Национальным банком, в рекомендованные рыночные практики по расчетам за безпоставочнимы форвардами и опционными контрактами доллар-гривня.
Об этом говорится в письме EMTA членам ассоциации от 12 ноября 2018 года, передают Українські Новини.
EMTA также сообщила своим членам об учете изменений в методику расчета и обнародования официального курса Национальным банком в своих документах и шаблонах контрактов.
Во избежание недоразумений EMTA отметила, что официальный курс гривни - это данные с официального сайта Национального банка, указанные в графе "Дата расчета" (Calculation Date) таблицы "Показатели валютного рынка".
Национальный банк ввел новую методологию расчета официального курса в августе 2018 года.
В ходе разработки новой методологии Национальный банк учел рекомендации Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) для расчета финансовых индикаторов.
С тех пор Национальный банк рассчитывает официальный курс гривни на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот" и для удобства всех участников рынка публикует его ежедневно до 16.00.
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