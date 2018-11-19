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Курсы валют по карточным операциям на 19.11.18
11:42 19.11.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 19 ноября 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.8000
|28.0899
|31.4000
|32.0513
|3.8200
|4.2500
|ОТП Банк
|27.7500
|27.9500
|31.6400
|31.9000
|Укрсоцбанк
|27.7000
|27.9500
|31.2500
|31.8000
|Ощадбанк
|27.6500
|28.0800
|31.1500
|31.9900
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.7000
|27.9400
|31.4000
|31.8500
|Укрэксимбанк
|27.6500
|27.9500
|31.4800
|31.9900
|Райффайзен Банк Аваль
|27.7008
|28.0000
|31.4465
|31.7500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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