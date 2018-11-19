НБУ повысил коэффициент кредитных потерь вследствие дефолта госпредприятий с 0,3 до 0,45

Национальный банк повысил коэффициент кредитных потерь вследствие дефолта юридических лиц, в которых государство владеет 51% и более уставного капитала, с 0,3 до 0,45.

Соответствующее решение закреплено постановлением "О внесении изменений в Положение об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям" №123 от 15 ноября 2018 года, передают Українські Новини.

Коэффициент потерь учитывается в рамках расчета кредитного риска по займам, выданным госпредприятиям.

Из вышеуказанного положения также изъят перечень условий, при которых банк может принять решение о прекращении признания дефолта должника.

Данное постановление вступило в силу с 17 ноября текущего года.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк намерен провести стресс-тестирование сегмента розничного кредитования в 2019 году.