SEC обновила требования к ICO

Комиссия по ценным бумагам (SEC) обновила руководство для ICO-проектов, в соответствии с которыми они обязаны регистрироваться в соответствующей инстанции, за несоблюдение этих требований будут накладываться штрафы.

Токены, выпущенные в период ICO-кампании и относящиеся к классу ценных бумаг, должны быть зарегистрированы в регулирующем органе.

Кроме того, все инвестиционные компании, занимающиеся криптовалютами, будут рассматриваться как хедж-фонды с применением к ним соответствующего законодательства.

Участники криптовалютного сообщества уже отреагировали на новый документ SEC:

"Советую всем ICO выйти из игры, свернуть проекты, провести делистинг токена, вернуть деньги и перейти на привычную бизнес-модель, не предполагающую токенов».



