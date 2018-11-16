Доллар дешевеет к основным мировым валютам 16 ноября, фунт восстанавливается после падения накануне

Курс доллара США опускается относительно основных мировых валют, при этом фунт стерлингов дорожает после обвала в четверг на новостях по Brexit.

Евро торгуется к 15:42 МСК в районе $1,1338 против $1,1328 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится к указанному времени в районе 128,37 иены по сравнению со 128,73 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 113,22 иены против 113,64 иены в четверг.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,06%.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2815 против $1,2774 днем ранее, когда он упал на 1,7% в связи с опасениями вокруг Brexit.

Накануне ряд британских министров подали в отставку, выразив свое несогласие с текстом соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Вместе с тем премьер-министр Тереза Мэй назвала его "лучшим компромиссом с ЕС, который могла достичь Великобритания".

В пятницу стало известно, что сторонник Brexit, министр окружающей среды и сельского хозяйства Майкл Гоув не намерен покидать правительство.

Тем временем эксперты полагают, что уже на следующей неделе может состояться голосование о недоверии Т.Мэй, лидеру Консервативной партии. Для инициирования голосования требуются подписи 48 представителей партии в парламенте, и порядка 20 консерваторов уже публично объявили о поддержке голосования.

Между тем аналитики Morgan Stanley полагают, что "бычье" ралли доллара подошло к концу и настало время продавать американскую валюту.

"Мы уверены, что доллар достиг пика примерно на текущих уровнях", - сообщается в отчете банка. Это обусловлено расширением кредитных спредов, снижением котировок акций и доходностей гособлигаций, полагают эксперты.