НБУ за 10 месяцев выдал 1,4 тыс. е-лицензий физлицам, по которым население вывело за границу $30,8 млн

Национальный банк за 10 месяцев выдал 1,4 тыс. электронных валютных лицензий физлицам, по которым население вывело за границу 30,8 млн долларов.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

За 10 месяцев текущего года физлицам выдано 1 435 е-лицензий.

За отчетный период население вывело за границу 30,794047 млн долларов.

При этом в сентябре была выдана 181 соответствующая лицензия, а за границу выведено 3,443 млн долларов, в октябре - 209 лицензий и 4,508 млн долларов соответственно.

Как сообщали Українські Новини, НБУ с 3 июля 2017 года начал выдавать электронные индивидуальные валютные лицензии физлицам, кроме предпринимателей, на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций.

На основании такой лицензии физлицо, в частности, может в течение одного календарного года перечислить через уполномоченный банк иностранную валюту за границу на общую сумму до 50 тыс. долларов (в эквиваленте).