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14 ноября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $22,1 млн до $244,5 млн1
11:02 16.11.2018 |
В среду, 14 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 22,1 млн долларов по сравнению с 13 ноября до 244,5 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 14,6 млн долларов по сравнению с 13 ноября до 267,5 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 4 коп. в среду опустился на 6 коп. до 27,82 UAH/USD.
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