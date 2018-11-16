14 ноября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $22,1 млн до $244,5 млн1

В среду, 14 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 22,1 млн долларов по сравнению с 13 ноября до 244,5 млн долларов.





Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 14,6 млн долларов по сравнению с 13 ноября до 267,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 4 коп. в среду опустился на 6 коп. до 27,82 UAH/USD.