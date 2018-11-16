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Остатки средств на корсчетах банков 16.11.18
09:44 16.11.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Официальный курс НБУ на 16 ноября - 27,774256 грн/$1.
|Дата
|сумма, млн грн
|13 ноября
|56537.7
|14 ноября
|57561.1
|15 ноября
|53450.9
|16 ноября
|55111.6
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 16 ноября - 27,774256 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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