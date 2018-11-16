Произошел долгожданный хардфорк Bitcoin Cash

15 ноября произошел хардфорк сети Bitcoin Cash (BCH): после того, как цепь раскололась, протокол Bitcoin ABC на три блока опережал конфликтующий с ним протокол Bitcoin SV. Теперь на рынке появилось три вида BCH.

Участники рынка возлагали на хардфорк BCH частичную вину за обвал всего крипторынка, поскольку конфликты между разработчиками могут угрожать ценности уже намайненых криптоактивов.

На текущий момент BCH показывает падение на 3,62% за последние 24 часа (до $421, по данным Coinmarketcap.com) или на 13,07% (до $390,08, по данным Investing.com). За неделю падение, согласно Investing.com, составило 27,59%.

Последним общим блоком стал блок № 556 766, который был добыт майнинг-пулом SVPool. Именно на нем было активировано обновление протокола.

Позже майнинг-пулом Mempool был добыт первый блок Bitcoin SV под № 556 767.

Вскоре после этого SV Pool индентифицировал еще один блок SV под номером 556 768, давая цепочке в общей сложности два блока.

Согласно данным CoinDance, первый блок Bitcoin ABC под номером 556 767 был найден майнинг-пулом Bitcoin.com.

Этот пул Роджера Вера также добыл следующий 556 768-й блок АВС.

После того, как был найден третий блок в сети Bitcoin Cash (ABC), Bitcoin SV официально откололся: Bitcoin Cash разделился на два конкурирующих блокчейна.

Гендиректор Bitmain Джихан Ву поздравил Bitcoin.com с нахождением блоков.

Роджер Вер направил свои мощности на майнинг Bitcoin ABC.

Стоимость BCHABC на бирже Poloniex гораздо выше, чем у BCHSV.

Котировки по состоянию на 1:00 по Киеву.

Платформа Bitfinex уже сообщила о зачислении BAB и BSV на счета своих клиентов, являющихся держателями Bitcoin Cash.

16 ноября биржа Poloniex произвела конвертацию всех BCH в цифровые активы BCHABC и BCHSV. В тот же момент рынок BCH перестал быть доступен пользователям биржи. Позже были выявлены следующие торговые пары: BCHABC/BTC, BCHSV/BTC, BCHABC/USDC и BCHSV/USDC. Совершать какие-либо операции с BCHABC и BCHSV пока нельзя, но данная возможность станет доступна как только ситуация с хардфорком полностью стабилизируется.

Хешрейт Bitcoin ABC значительно выше, чем у Bitcoin SV. Bitcoin ABC на 1:00 доминировал по хешрейту над Bitcoin SV: 3,844 PH/s против 2,992 PH/s.

При этом значительные мощности сосредоточены у пула Bitcoin.com.