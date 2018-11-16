Финансовые новости
- |
- 16.11.18
- |
- 10:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Фунт корректируется 16 ноября после падения накануне из-за отставки ряда министров в Великобритании
07:58 16.11.2018 |
Фунт стерлингов по отношению к доллару несколько восстанавливается в пятницу утром после сильного падения днем ранее из-за отставки сразу нескольких министров в Великобритании на фоне согласования условий выхода королевства из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.22 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2793 доллара с 1,2774 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару увеличивался при этом до 1,1340 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1328 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 113,33 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,65 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 96,99 пункта.
Курс фунта к доллару в пятницу несколько стабилизировался после того, как британская валюта потеряла почти 1,8% стоимости на новостях об увольнении нескольких британских министров.
В четверг о своей отставке объявили министр по вопросам выхода страны из ЕС (Brexit) Доминик Рааб, его заместитель Суэлла Брейверман, а также министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей и заместитель министра по делам Северной Ирландии Шаилеш Вара. Они не согласны с условиями чернового проекта соглашения между Брюсселем и Лондоном о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).
"Политические проблемы никогда не сказываются на валюте хорошо, но в случае с Великобританией фунт мог упасть до 1,25 к доллару на перспективе Brexit без соглашения, управленческих проблем и замедления роста (экономики - ред.)", - рассказала агентству Рейтер аналитик по валютной стратегии BK Asset Management Кэти Лень (Kathy Lien).
Накануне Великобритания и ЕС согласовали черновой проект соглашения о выходе Соединенного Королевства из ЕС, 585-страничный документ описывает условия Brexit и закладывает основу для будущих отношений сторон. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В ООН одобрили новую «крымскую резолюцию»
|Дефицит гривни и низкий спрос на валюту давили на курс доллара 15 ноября
|Православный кандидат. Кремль решил дать ватному электорату эрзац-Януковича
|Золото партий. Ляшко платит Рабиновичу, Садовый берет деньги за женщин и 336 спонсоров Тимошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Остатки средств на корсчетах банков 16.11.18
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 15.11.18
|Золото незначительно дорожает 16 ноября на фоне правительственного кризиса в Великобритании
|Произошел долгожданный хардфорк Bitcoin Cash
|Фунт корректируется 16 ноября после падения накануне из-за отставки ряда министров в Великобритании
|Биржи АТР преимущественно растут 16 ноября вслед за рынками США
Это интересно
|Нацбанк выпустил монеты необычной формы
|Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?
|Люди становятся крупнее и потребляют все больше пищи
|10 фактов о самом известном наркоторговце в мире
|На сколько подешевеют новые автомобили в связи с новыми акцизами
|Mercedes-Benz начал выпуск первого в мире гибридного водородного электромобиля
|Первый складной планшет Samsung можно сгибать в двух местах