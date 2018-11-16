Фунт корректируется 16 ноября после падения накануне из-за отставки ряда министров в Великобритании

Фунт стерлингов по отношению к доллару несколько восстанавливается в пятницу утром после сильного падения днем ранее из-за отставки сразу нескольких министров в Великобритании на фоне согласования условий выхода королевства из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.22 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2793 доллара с 1,2774 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару увеличивался при этом до 1,1340 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1328 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 113,33 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,65 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 96,99 пункта.

Курс фунта к доллару в пятницу несколько стабилизировался после того, как британская валюта потеряла почти 1,8% стоимости на новостях об увольнении нескольких британских министров.

В четверг о своей отставке объявили министр по вопросам выхода страны из ЕС (Brexit) Доминик Рааб, его заместитель Суэлла Брейверман, а также министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей и заместитель министра по делам Северной Ирландии Шаилеш Вара. Они не согласны с условиями чернового проекта соглашения между Брюсселем и Лондоном о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).

"Политические проблемы никогда не сказываются на валюте хорошо, но в случае с Великобританией фунт мог упасть до 1,25 к доллару на перспективе Brexit без соглашения, управленческих проблем и замедления роста (экономики - ред.)", - рассказала агентству Рейтер аналитик по валютной стратегии BK Asset Management Кэти Лень (Kathy Lien).

Накануне Великобритания и ЕС согласовали черновой проект соглашения о выходе Соединенного Королевства из ЕС, 585-страничный документ описывает условия Brexit и закладывает основу для будущих отношений сторон. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.