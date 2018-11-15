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Кто виноват в обвале курса биткоина
16:44 15.11.2018 |
Обвал биткоина состоялся накануне хардфорка Bitcoin Cash 15 ноября. Апдейт сети стал поводом для настоящей войны среди разработчиков. Напомним, будущим BCH могут стать три монеты:
* Bitcoin ABC с возможностью создания смарт-контрактов;
* Bitcoin SV с увеличенным размером блока до 128 мегабайтов;
* Bitcoin Unlimited с преимуществами двух первых вариантов.
Bitcoin ABC поддерживают Bitmain, Binance, Bitcoin.com и Coinbase. Bitcoin SV получит поддержку от CoinGeek, SV Pool и Cobra. Что особенно важно, за SV выступает Крейг Райт, также известный как «Фейктоши». Несмотря на прозвище, его нельзя недооценивать. У Райта огромное влияние в комьюнити BCH и большие запасы биткоинов. Некоторые источники говорят о миллионе BTC на кошельках Крейга.
Почему упал Биткоин
По мере приближения даты апдейта ситуация становилась напряжённее. В понедельник активный приверженец BCH Вин Армани рассказал о плане Крейга Райта и Келвина Эйра провести атаку 51 процента на сети Bitcoin Cash и других криптовалют. В случае с первой это понадобится для склонения чейнсплита в пользу Bitcoin SV.
На следующий день Келвин прокомментировал заявление и косвенно его подтвердил. По его словам, в планах нет ничего личного - это всего лишь бизнес.
"Bitmain пытается перевести это в плоскость личностей. Для команды CoinGeek речь идёт исключительно о прибыли, а BitcoinSV - единственный вариант для майнеров, которые хотят зарабатывать. Мы должны защищать свои существенные вложения в майнинг."
Ситуация продолжила развиваться. После падения рынка версия связи с грядущим хардфорком Bitcoin Cash показалась несостоятельной, поскольку сам BCH просел сильнее остальных монет.
Однако всё может оказаться куда сложнее. Перед падением рынка Крейг публиковал твиты, которые вызывают много вопросов.
Сначала он рассказал о «военной комнате», откуда команда готова провести специфические тесты. Для начала они должны были отбросить «дерьмо» в лице ABC и «легитимизировать нейтральные деньги».
Затем Райт адресовал послание всем майнерам Биткоина. В случае переключения на добычу BCH майнерам придётся финансировать процесс в BTC. А значит - продавать его за доллары и тем самым снижать курс главной криптовалюты. Поскольку продавать придётся много, для рынка Биткоина не останется места. В конце Крейг даже намекнул на вероятность падения BTC до 1000 долларов.
Вслед за этим он упомянул конкурентов в лице Джихана Ву и Роджера Вера. Райт отметил, что им придётся слить немало биткоинов для оплаты арендованного хешрейта. Если «война» затянется, пользователям следует ожидать курс Биткоина на уровне 2014 года. То есть по 600 долларов за монету.
Последовали ли вслед за заявлениями реальные действия - непонятно. Пока курс BCH страдает больше остальных, поэтому монеты явно никто не выкупает. Возможно, всё изменится, когда состоится хардфорк. К слову, процесс точно будет интересным - раздел власти обещает стать серьёзным.
Сейчас рынок упал ещё сильнее. Если майнеры последуют совету Крейга и переключатся на BCH, курс BTC улетит ещё глубже. А даже если этого не будет, сыграть злую шутку может паника среди холдеров. Всё же подобные потрясения после затянувшегося флэта и отсутствия волатильности - это слишком.
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