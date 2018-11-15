Финансовые новости
- |
- 15.11.18
- |
- 17:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
GPU-майнинг Ethereum больше не приносит прибыли
15:37 15.11.2018 |
Месячный доход майнеров криптовалюты Ethereum в ноябре достиг 0 долларов. Об этом свидетельствуют данные анализа трейдинговой компании Susquehanna, пишет Cointelegraph.
По мнению аналитиков, главным фактором снижения прибыльности GPU-майнинга стало годовое падение курса второй криптовалюты с $1350 в январе до $204 на текущий момент.
Финансовые потери от убыточности ETH-майнинга несет и производитель видеокарт NVIDIA.
«Квартальный доход NVIDIA от криптобизнеса упал примерно на $100 млн. По нашим оценкам, в третьем квартале доход компании будет близок к нулю», - заявил аналитик Susquehanna по сфере полупроводников Кристофер Ролланд.
Напомним, обновление Constantinople, второй части хардфорка Metropolis в сети Ethereum, перенесено на начало 2019 года. В него, в частности, будет добавлен код ProgPow, нацеленный на борьбу с ASIC-майнерами.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Практически изгой. Как в Сингапуре Путину указали на его место
|Депутат Рады Рабинович (ОБ) решил не баллотироваться в Президенты
|Опасность для Украины: Зачем Путин сбивает ракеты из С-400 в Крыму
|Екатерина Рожкова: Что происходит на рынке розничного кредитования
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 15.11.18
|Кто виноват в обвале курса биткоина
|Фунт резко дешевеет на растущих политических разногласиях в Великобритании
|GPU-майнинг Ethereum больше не приносит прибыли
|Азиатские индексы выросли 15 ноября, японские индексы снизились
|НБУ повысил справочный курс гривни на 7,10 коп. до 27,7730 грн
Это интересно
|10 фактов о самом известном наркоторговце в мире
|На сколько подешевеют новые автомобили в связи с новыми акцизами
|Mercedes-Benz начал выпуск первого в мире гибридного водородного электромобиля
|Первый складной планшет Samsung можно сгибать в двух местах
|Дебют Exynos 9 Series 9820: флагманский процессор Samsung с модемом LTE Cat.20
|Продажа алмаза Pink Legacy поставила новый мировой рекорд
|К 2050 году Испания планирует перейти на электромобили