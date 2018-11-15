GPU-майнинг Ethereum больше не приносит прибыли

Месячный доход майнеров криптовалюты Ethereum в ноябре достиг 0 долларов. Об этом свидетельствуют данные анализа трейдинговой компании Susquehanna, пишет Cointelegraph.

По мнению аналитиков, главным фактором снижения прибыльности GPU-майнинга стало годовое падение курса второй криптовалюты с $1350 в январе до $204 на текущий момент.

Финансовые потери от убыточности ETH-майнинга несет и производитель видеокарт NVIDIA.

«Квартальный доход NVIDIA от криптобизнеса упал примерно на $100 млн. По нашим оценкам, в третьем квартале доход компании будет близок к нулю», - заявил аналитик Susquehanna по сфере полупроводников Кристофер Ролланд.

Напомним, обновление Constantinople, второй части хардфорка Metropolis в сети Ethereum, перенесено на начало 2019 года. В него, в частности, будет добавлен код ProgPow, нацеленный на борьбу с ASIC-майнерами.