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НБУ повысил справочный курс гривни на 7,10 коп. до 27,7730 грн
12:37 15.11.2018 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 7,10 коп. до 27,7730 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 7,63 коп. до 27,8440 UAH/USD.
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