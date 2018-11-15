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13 ноября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $89,4 млн до $222,4 млн
11:07 15.11.2018 |
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 87,5 млн долларов по сравнению с 12 ноября до 282,1 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.
Курс доллара на межбанке после повышения в понедельник на 6 коп. во вторник опустился на 4 коп. до 27,88 UAH/USD.
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