Стоимость биткоина (Bitcoin) утром в четверг снижается уже более чем на 10%, достигнув минимума с октября 2017 года, при этом крупнейшие альткоины теряют в цене до 20%, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 7.44 EET биткоин снижался на 11,52%, до 5,623 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 11,86% - до 5,705 тысячи долларов.

Другие популярные криптовалюты дешевеют еще сильнее: Ethereum - на 14,33%, до 176,97 доллара, Ripple - на 10,28%, до 0,4565 доллара, Bitcoin Cash - на 18,04%, до 428,77 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 183,74 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 53% всего рынка криптовалют.

По мнению основателя и генерального директора криптовалютного хедж-фонда BKCM Брайана Келли, чьи слова приводит телеканал CNBC, биткоин дешевеет вслед за Bitcoin Cash, который обрушился в ожидании хардфорка (внедрения нового протокола, в результате чего образуется новая криптовалюта).

В результате этого будут созданы альткоины Bitcoin ABC и Bitcoin SV. Сам Bitcoin Cash в свою очередь также отделился от биткоина в августе 2017 г. из-за разногласий относительно оптимального способа масштабирования цифровой валюты.