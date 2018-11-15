Евро и фунт дорожают к доллару 15 ноября на новостях о Brexit

Курс евро и фунта к доллару растет в четверг утром, инвесторы позитивно восприняли новости о прогрессе в процессе выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.23 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3011 доллара с 1,2992 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару увеличивался до 1,1335 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,131 доллара за евро.

Курс доллара к иене снижался до 113,48 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,62 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,03%, до 96,83 пункта.

Британское правительство в среду вечером утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, о чем сообщила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй.

ЕК обнародовала в среду вечером проект соглашения об упорядоченном выходе Британии из Евросоюза, который охватывает все ключевые аспекты этого процесса: права граждан, финансовое урегулирование, переходный период, вопросы управления, а также включает протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Позднее инвесторы ожидают статистику по еврозоне и США. Так, станут известны данные по торговому балансу еврозоны за сентябрь, а также показатель по розничным продажам в США в октябре.