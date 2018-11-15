Золото продолжает дорожать 15 ноября на удешевлении доллара

Стоимость золота в четверг утром продолжает позитивную динамику предыдущего дня, удешевление доллара к иене, евро и фунту стерлингов поддерживает котировки золота, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,9 доллара, или на 0,16% - до 1212 долларов за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,43% - до 14,14 доллара за унцию.

Курс доллара к иене, евро и фунту в понедельник опускается, что благоприятно сказывается на стоимости золота. Металл в таком случае становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой, что увеличивает спрос на золото.

Евро и фунт поддерживаются на новостях о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). Британское правительство в среду вечером утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, сообщила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй.

ЕК обнародовала в среду вечером проект соглашения об упорядоченном выходе Британии из Евросоюза, который охватывает все ключевые аспекты этого процесса: права граждан, финансовое урегулирование, переходный период, вопросы управления, а также включает протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.