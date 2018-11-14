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Цена золота 14 ноября ускорила рост на фоне снижения курса доллара
23:23 14.11.2018 |
Стоимость золота в среду вечером ускорила рост по сравнению с утренней динамикой, так как инвесторы по-прежнему реагируют на удешевление американской валюты и оценивают перспективы мировой политики в 2019 году, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 20.09 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 9,2 доллара, или 0,77%, до 1208,3 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро росла также на 0,77%, до 14,06 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,17%, до 97,14 пункта. Рост курса доллара негативно сказывается на стоимости золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой, и наоборот.
Помимо снижения курса доллара, поддержку золоту оказывают опасения инвесторов относительно политической обстановки в мире в будущем году, сказал агентству Market Watch главный рыночный стратег IG Markets Крис Уэстон (Chris Weston). "Появляются новые признаки того, что 2019 год может стать годом, когда играющие на повышение золота трейдеры получат колоссальную прибыль", - отметил аналитик.
Кроме того, эксперт предполагает, что в следующем году рынки осознают, что ФРС США допустила ошибку, слишком сконцентрировавшись на повышении процентной ставки. В этом году регулятор поднял ставку уже три раза и планирует еще одно повышение в декабре. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, поскольку это приводит к удорожанию доллара.
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