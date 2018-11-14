Евро дешевеет на опасениях вокруг бюджета Италии

Курс евро к доллару снижается в среду днем на опасениях вокруг бюджета Италии на следующий год, при этом инвесторы ожидают важную статистику по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.05 EET курс евро к доллару снижался до 1,1268 доллара за евро с 1,129 доллара на прошлом закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 113,94 иены со 113,82 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 97,34 пункта.

Курс евро оказался под давлением после новостей о плане бюджета Италии на следующий год. В ночь на среду стало известно, что основные параметры правительственного проекта госбюджета Италии на 2019 год, в том числе темпы роста ВВП и размер дефицита бюджета, не будут изменены. Данный проект был отклонен ЕК 23 октября.

Не поддержала евро валюту и статистика по региону. Так, ВВП еврозоны в третьем квартале, согласно второй оценке, вырос в квартальном и годовом выражении в рамках прогнозов - на 0,2% и 1,7% соответственно.

При этом показатель промышленного производства в сентябре в регионе в месячном выражении сократился меньше прогноза - на 0,3% при ожидании снижения на 0,4%, в годовом выражении показатель вырос на 0,9% против прогноза роста в 0,3%.

Позднее в среду будет опубликована статистика по инфляции в США в октябре. Аналитики ожидают ускорения годовой инфляции до 2,5% с 2,3% в сентябре, а в месячном выражении - до 0,3% с 0,1%.