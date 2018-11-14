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12 ноября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $92,6 млн до $133 млн
11:13 14.11.2018 |
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 100,8 млн долларов по сравнению с 9 ноября до 194,6 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 6 коп. в понедельник вырос на 6 коп. до 27,92 UAH/USD.
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