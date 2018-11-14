Курс евро к доллару стабилен 14 ноября, фунт дорожает на сигналах прорыва в переговорах о Brexit

Доллар США стабилен относительно евро на торгах в среду, фунт дорожает вторую сессию подряд на сигналах продвижения переговоров по Brexit между Великобританией и ЕС.

Курс евро к доллару находится на уровне $1,1292 по сравнению с $1,1290 на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта относительно доллара США поднялся на 0,2% в ходе торгов в среду - до $1,3001. Накануне британская нацвалюта подорожала на 1% к доллару.

Поддержку фунту оказала информация о том, что Евросоюз и Великобритания на уровне экспертов согласовали текст соглашения по Brexit.

"Фунт по-прежнему очень чувствителен к новостям о Brexit", - отмечает аналитик CIMB Bank в Сингапуре Маркус Вонг.

"Следующим крупным препятствием будет голосование по этому проекту в парламенте Великобритании. Поэтому дальнейшее укрепление фунта сомнительно", - цитирует М.Вонга агентство Bloomberg.

По данным СМИ, заседание кабинета министров Великобритании, на котором будет рассмотрен проект достигнутого соглашения, начнется в 16:00 EET в среду.

Курс доллара относительно иены поднялся в ходе торгов до 113,89 иены против 113,81 иены накануне. Пара евро/иена торгуется на уровне 128,61 иены по сравнению со 128,49 иены по итогам предыдущей сессии.

Ослаблению спроса на валюты "тихой гавани" способствуют сигналы улучшающихся отношений между США и Китаем. Накануне экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сообщил о том, что Вашингтон и Пекин возобновили контакты "на всех уровнях" по вопросам торговли.