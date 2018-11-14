Исследования МВФ могут быть использованы для регулирования рынка криптовалют

Проводимые Международным валютным фондом (МВФ) эксперименты в области блокчейна лягут в основу формирования вектора регулирования криптовалютной индустрии. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на заместителя генерального юридического советника МВФ Росс Лекков.

По его словам, МВФ тщательно изучает современные финансовые технологии и блокчейн, однако работа с ними была бы неполной без исследования искусственного интеллекта и криптовалют.

«Сотрудничающие с МВФ банки и страны проявляют значительный интерес к регулированию развивающегося сектора», - подчеркнул Росс Лекков.

Он также сообщил, что Международный валютный фонд готов представить рекомендации в отрасли новых технологий. Для этого совместно со Всемирным банком МВФ запустил инициативу «Финтех-повестка Бали», которая сформирует и изучит перечень главных проблем, стоящих на пути имплементации финтех-решений.

Напомним, в октябрьском отчете World Economic Outlook МВФ заявил, что криптовалюты могут создать «новые уязвимости» в мировой финансовой системе.