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Исследования МВФ могут быть использованы для регулирования рынка криптовалют
08:59 14.11.2018 |
Проводимые Международным валютным фондом (МВФ) эксперименты в области блокчейна лягут в основу формирования вектора регулирования криптовалютной индустрии. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на заместителя генерального юридического советника МВФ Росс Лекков.
По его словам, МВФ тщательно изучает современные финансовые технологии и блокчейн, однако работа с ними была бы неполной без исследования искусственного интеллекта и криптовалют.
«Сотрудничающие с МВФ банки и страны проявляют значительный интерес к регулированию развивающегося сектора», - подчеркнул Росс Лекков.
Он также сообщил, что Международный валютный фонд готов представить рекомендации в отрасли новых технологий. Для этого совместно со Всемирным банком МВФ запустил инициативу «Финтех-повестка Бали», которая сформирует и изучит перечень главных проблем, стоящих на пути имплементации финтех-решений.
Напомним, в октябрьском отчете World Economic Outlook МВФ заявил, что криптовалюты могут создать «новые уязвимости» в мировой финансовой системе.
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