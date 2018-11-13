9 ноября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $39,7 млн до $225,6 млн

В пятницу, 9 ноября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 39,7 млн долларов по сравнению с 8 ноября до 225,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 28,9 млн долларов по сравнению с 8 ноября до 295,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 2 коп. в пятницу опустился на 6 коп. до 27,86 UAH/USD.