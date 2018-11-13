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Остатки средств на корсчетах банков 13.11.18
10:55 13.11.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|9 ноября
|43601.8
|12 ноября
|45239.8
|13 ноября
|56537.7
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 13 ноября - 27,903737 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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