Чистые международные резервы НБУ в октябре выросли на 3,1% до 6,5 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

По данным Нацбанка, чистые международные резервы НБУ в октябре выросли с 6,303 млрд долларов до 6,499 млрд долларов.

С начала года чистые резервы сократились на 2,6% с 6,672 млрд долларов.

Официальные резервные активы НБУ в октябре выросли на 0,6% с 16,638 млрд долларов до 16,737 млрд долларов.

С начала года они сократились на 11% с 18,808 млрд долларов.

При этом валовые резервные обязательства в октябре снизились на 0,9% с 10,335 млрд долларов до 10,238 млрд, а с начала года - на 15,6%.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 чистые резервы НБУ увеличились на 57,9% с 4,224 млрд долларов.

В 2017 году международные резервы выросли на 21% до 18,808 млрд долларов.

В июне чистые международные резервы выросли на 0,3% до 7,006 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.