Большинство майнеров поддерживают версию Bitcoin Cash, продвигаемую Крейгом Райтом

Как свидетельствуют данные аналитического сервиса CoinDance, в преддверии запланированного на 15 ноября хардфорка Bitcoin Cash (BCH), большая часть майнеров поддерживает альтернативную имплементацию Bitcoin SV.

Всего на продвигаемую «самопровозглашенным Сатоши» Крейгом Райтом версию Bitcoin SV направлено 64% хеш-мощностей. В поддержку традиционной имплементации BCH под названием Bitcoin ABC в настоящее время направлено только 18% хешрейта.

На диаграмме ниже видно, что поддерживающим Bitcoin SV пулам CoinGeek, SVPool, BMG Pool, okminer и mempool принадлежит весьма значительная доля в общем хешрейте Bitcoin Cash (суммарно более 70%).

Данные: CoinDance

Bitcoin SV 0.1.0, как убеждены представители nChain, является реализацией «истинного видения» Сатоши Накамото, который описывал биткоин как электронные деньги. Среди основных технических характеристик этого клиента можно выделить увеличение лимита на размер блока с 32Мб до 128Мб, а также имплементацию четырех так называемых опкодов Сатоши: OP_MUL, OP_INVERT, OP_LSHIFT и OP_RSHIFT.

Отметим, что клиенты Bitcoin ABC и Bitcoin SV несовместимы между собой. Следовательно, 15 ноября Bitcoin Cash с большой вероятностью разделится на две конкурирующие цепи.