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Золото коррекционно дорожает 13 ноября после удешевления понедельника
08:04 13.11.2018 |
Стоимость золота во вторник утром растет в рамках коррекции после снижения в понедельник, вызванного укреплением доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.15 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,4 доллара, или на 0,12% - до 1204,9 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,35% - до 14,06 доллара за унцию.
В понедельник золото подешевело на 0,7%, обновив месячный минимум в районе 1204,6 доллара за унцию, на фоне укрепления курса доллара. Поддержку американской валюте, в частности, оказали снижение курса евро и фунта стерлингов на фоне рисков по бюджету Италии и выхода Великобритании из ЕС (Brexit).
Укрепление доллара негативно влияет на стоимость золота, которое становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.
Позднее на этой неделе инвесторы также ожидают октябрьскую статистику по инфляции в США. Аналитики ожидают ускорения годовой инфляции до 2,5% с 2,3% в сентябре, а в месячном выражении - до 0,3% с 0,1%. Эти данные учитываются ФРС США при принятии решения по ставке, повышение которой традиционно поддерживает доллар.
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