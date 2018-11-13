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Доллар 13 ноября торгуется разнонаправленно к иене и евро на фоне глобальных рисков
07:52 13.11.2018 |
Доллар во вторник утром торгуется без единой динамики к евро и иене на противоречивом внешнем фоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.11 EET курс евро к доллару рос до 1,1248 доллара за евро с 1,1219 доллара на прошлом закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 113,96 иены со 113,84 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 97,51 пункта.
Евро коррекционно дорожает к доллару после удешевления на 0,9% в понедельник. Европейские риски, среди которых вопрос бюджета Италии и выход Великобритании из ЕС (Brexit), оказали давление на евро.
Во вторник подойдет к концу срок, выделенный Еврокомиссией на подготовку нового проекта госбюджета Италии на 2019 год. Регулятор 23 октября отклонил проект бюджета и дал итальянскому правительству три недели на внесение изменений в документ.
В ночь на вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что переговоры по Brexit находятся "на завершающей стадии", но подчеркнула, что на "сделку любой ценой" не согласится. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры на данный момент зашли в тупик. Одной из ключевых проблем Brexit остается вопрос об ирландской границе.
Поддерживающим фактором для доллара является повышенный спрос на безопасные активы, вызванный падением фондовых бирж, сказал агентству Рейтер операционный директор Rakuten Securities Ник Твидейл (Nick Twidale). Американские индексы снизились в понедельник на 2-3% на фоне падения технологического сектора. Аналитик также отметил влияние распродаж евро и фунта стерлингов на курс доллара.
Позднее во вторник инвесторы ожидают статистику по безработице в Великобритании за июль-сентябрь, которая, как ожидают эксперты, сохранилась на уровне июня-августа в 4%. Станут известны также октябрьские данные по инфляции в Германии и по бюджету США.
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