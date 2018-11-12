Финансовые новости
- |
- 12.11.18
- |
- 14:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Курс фунта к доллару 12 ноября снизился на 1% на обеспокоенности вокруг Brexit
13:32 12.11.2018 |
Курс фунта стерлингов к доллару в понедельник днем упал на 1% на фоне обеспокоенности вокруг процесса выхода Великобритании из ЕС (Brexit) после сообщений СМИ о проблемах в договоренностях об условиях выхода, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.17 EET курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2831 доллара с 1,2971 доллара за фунт на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару опускался при этом до 1,1254 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1336 доллара за евро, курс доллара к иене - рос до 113,91 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,82 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,57%, до 97,45 пункта.
Новости СМИ о Brexit вызвали беспокойство у инвесторов, что привело к удешевлению национальной валюты Великобритании. Так, газета Sunday Times сообщила накануне, что ЕС отклонил ключевое предложение британского премьера Терезы Мэй. По данным издания, Мэй намеревалась предложить создать "независимый механизм" для разрешения "таможенной головоломки". Но в Брюсселе заявили, что следить за соблюдением решений возможно только в рамках Европейского суда.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц - до начала 2021 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Итоги недели в «ЛНР»: Цена человеческого голоса и нашествие «наблюдателей»
|Итоги недели в «ДНР»: Спектакль «Выборы» и мифы о «химическом оружии»
|На фронте и в тылу. Какие пакости придумали оккупанты по случаю «выборов» в ОРДЛО
|Выравнивание ситуации на валютном рынке позволило под конец недели немного опустить курс доллара
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курсы валют по карточным операциям на 12.11.18
|Курс фунта к доллару 12 ноября снизился на 1% на обеспокоенности вокруг Brexit
|НБУ понизил справочный курс гривни на 0,40 коп. до 27,8987 грн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 12.11.18
|Биржи АТР закрылись 12 ноября в основном в плюсе, корректируясь после распродажи в пятницу
|Остатки средств на корсчетах банков 12.11.18
|9 ноября НБУ выдал банкам рефинансирование 1 300 млн гривен
Это интересно
|Автодилеры Германии опасаются, что через 5-10 лет будут не нужны
|Ford покупает сервис проката самокатов
|В Китае создали цифрового ведущего новостей с искусственным интеллектом, который почти неотличим от настоящего
|Коалиция за отмену земельного моратория увеличилась еще на 5 организаций
|Curtiss построила самый быстрый в мире электромотоцикл. 96 км/ч за две секунды
|Samsung показала смартфон с гибким дисплеем Infinity Flex
|Arc Vector: полностью электрический мотоцикл с уникальными возможностями