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НБУ понизил справочный курс гривни на 0,40 коп. до 27,8987 грн
12:39 12.11.2018 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 0,40 коп. до 27,8987 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 3,62 коп. до 27,8947 UAH/USD.
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