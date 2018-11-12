8 ноября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $119,3 млн до $265,3 млн

В четверг, 8 ноября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 119,3 млн долларов по сравнению с 7 ноября до 265,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 90,5 млн долларов по сравнению с 7 ноября до 324,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 4 коп. в четверг вырос на 2 коп. до 27,92 UAH/USD.