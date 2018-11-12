Стоимость золота колеблется 12 ноября после падения на итогах заседания ФРС США

Золото в понедельник утром практически не изменяется в стоимости после того, как упало в цене на 1,4% в пятницу на итогах заседания Федрезерва, которые привели к росту курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.06 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,3 доллара, или на 0,02%, до 1208,9 доллара за тройскую унцию, ранее показатель снижался. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшается на 0,04% - до 14,135 доллара за унцию.

В четверг, 8 ноября, Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых, указав при этом на благоприятные экономические условия для продолжения повышения ставки. Теперь инвесторы ожидают ее повышения в декабре до 2,25-2,5%. Традиционно увеличение ставки поддерживает курс доллара

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, поскольку удорожание американской валюты негативно сказывается на стоимости металла. В этом случае золото становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой, поэтому ожидание повышения ставки негативно повлияло на котировки металла.