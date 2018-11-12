Финансовые новости
- |
- 12.11.18
- |
- 08:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар дорожает 12 ноября на ожидании повышения ФРС учетной ставки в декабре
08:12 12.11.2018 |
Курс доллара к другим основным мировым валютам в понедельник утром растет, поддерживает американскую валюту ожидание повышения ставки Федрезервом по итогам декабрьского заседания, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 EET курс евро к доллару снижался до 1,1314 доллара за евро с 1,1336 доллара, курс доллара к иене рос до 114,03 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,82 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,2%, до 97,1 пункта. Выше 97 пунктов показатель поднимался в конце октября и начале ноября всего на несколько дней, но на постоянной основе находился выше этого уровня до начала июня 2017 года.
В прошлый четверг Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам двухдневного заседания 7-8 ноября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых. Регулятор также дал сигнал о продолжении политики повышения ставки, отметив, что экономическая ситуация дает для этого возможность.
Следующая встреча Федрезерва запланирована на 18-19 декабря, по ее итогам большинство аналитиков ожидает повышения ставки до 2,25-2,5%. Традиционно повышение ставки поддерживает национальную валюту.
"В ближайшем будущем динамика (доллара - ред.) будет зависеть от развития ситуации с бюджетом Италии и политикой Brexit (выхода Великобритании из ЕС - ред.)", - приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега Bank of Singapore Сима Мо Сена (Sim Moh Siong)
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Выравнивание ситуации на валютном рынке позволило под конец недели немного опустить курс доллара
|«Братья» с Троещины: Зачем Москве в Украине маргиналы с левацкими взглядами
|Инфляция в Украине в октябре замедлилась до 1,7%
|Госстат обнародовал ожидания промышленников на IV квартал
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость золота колеблется 12 ноября после падения на итогах заседания ФРС США
|Доллар дорожает 12 ноября на ожидании повышения ФРС учетной ставки в декабре
|Биржи Азии растут в рамках коррекции после падения в пятницу
|За 9 месяцев Universal Bank сократил прибыль в 3,2 раза до 34,8 млн гривен
|Биржи США 9 ноября снизились после комментариев Федрезерва
|Выравнивание ситуации на валютном рынке позволило под конец недели немного опустить курс доллара
Это интересно
|Коалиция за отмену земельного моратория увеличилась еще на 5 организаций
|Curtiss построила самый быстрый в мире электромотоцикл. 96 км/ч за две секунды
|Samsung показала смартфон с гибким дисплеем Infinity Flex
|Arc Vector: полностью электрический мотоцикл с уникальными возможностями
|Xiaomi представила аккумуляторный пылесос для машины за $29
|Первый серийный электромотоцикл Harley-Davidson поступит в продажу в 2019 году
|«Не выполнил плана - ешь таракана». Как в Китае наказывают офисных сотрудников