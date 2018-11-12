Доллар дорожает 12 ноября на ожидании повышения ФРС учетной ставки в декабре

Курс доллара к другим основным мировым валютам в понедельник утром растет, поддерживает американскую валюту ожидание повышения ставки Федрезервом по итогам декабрьского заседания, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 EET курс евро к доллару снижался до 1,1314 доллара за евро с 1,1336 доллара, курс доллара к иене рос до 114,03 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,82 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,2%, до 97,1 пункта. Выше 97 пунктов показатель поднимался в конце октября и начале ноября всего на несколько дней, но на постоянной основе находился выше этого уровня до начала июня 2017 года.

В прошлый четверг Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам двухдневного заседания 7-8 ноября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых. Регулятор также дал сигнал о продолжении политики повышения ставки, отметив, что экономическая ситуация дает для этого возможность.

Следующая встреча Федрезерва запланирована на 18-19 декабря, по ее итогам большинство аналитиков ожидает повышения ставки до 2,25-2,5%. Традиционно повышение ставки поддерживает национальную валюту.

"В ближайшем будущем динамика (доллара - ред.) будет зависеть от развития ситуации с бюджетом Италии и политикой Brexit (выхода Великобритании из ЕС - ред.)", - приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега Bank of Singapore Сима Мо Сена (Sim Moh Siong)