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НБУ повысил справочный курс гривни на 3,62 коп. до 27,8947 грн
12:30 09.11.2018 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 3,62 коп. до 27,8947 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 3,29 коп. до 27,9309 UAH/USD.
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