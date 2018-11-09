7 ноября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $103,3 млн до $384,6 млн

В среду, 7 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 103,3 млн долларов по сравнению с 6 ноября до 384,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 49,4 млн долларов по сравнению с 6 ноября до 414,8 млн долларов.

По уточненным данным НБУ объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке во вторник составил 281,3 млн долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 365,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 6 коп. в среду опустился на 4 коп. до 27,90 UAH/USD.



