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7 ноября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $103,3 млн до $384,6 млн
10:58 09.11.2018 |
В среду, 7 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 103,3 млн долларов по сравнению с 6 ноября до 384,6 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 49,4 млн долларов по сравнению с 6 ноября до 414,8 млн долларов.
По уточненным данным НБУ объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке во вторник составил 281,3 млн долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 365,4 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 14,9% до 12,140 млрд долларов по сравнению с сентябрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 6 коп. в среду опустился на 4 коп. до 27,90 UAH/USD.
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