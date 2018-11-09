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В октябре население продало валюты на $142 млн больше, чем купило
08:28 09.11.2018 |
В октябре население продало наличной валюты на 141,7 млн долларов больше, чем купило.
Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.
На наличном валютном рынке чистая продажа валюты населением превысила покупку.
В октябре население продало 1 042,3 млн и купило 900,6 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году население продало наличной валюты на 2,138 млрд долларов больше, чем купило.
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