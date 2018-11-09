SWIFT опровергла слухи о сотрудничестве с RippleNet

Международная межбанковская система SWIFT не планирует использовать технологии финтех-компании RippleNet, сообщает Finance Magnates.

Представитель компании сообщил, что в SWIFT собираются изменить стандарты протоколов, но это никак не связано с сетью Ripple.

«Я не знаю, откуда пошли эти слухи, но обновление стандартов не имеет отношения к RippleNet. Цель обновления - внедрить во все платежи трекинговые ссылки, с помощью которых банки смогут отслеживать свои gpi-платежи в реальном времени», - сообщил представитель SWIFT.

В ноябре SWIFT планирует обновление своей системы и переход на новый стандарт SWIFT gpi (global payment innovation) с полностью прозрачными и отслеживаемыми транзакциями. В связи с этим появились слухи, что компания внедрит технологии Ripple и предоставит более 4000 банкам доступ к их услугам.