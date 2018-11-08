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Положительное сальдо интервенций НБУ на межбанке в октябре составило $198,5 млн
18:22 08.11.2018 |
Положительное сальдо интервенций Национального банка на межбанковском валютном рынке в октябре составило 198,5 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.
НБУ за отчетный месяц на межбанке продал инвалюты на 70 млн долларов, а купил на 268,5 млн долларов.
Таким образом, сальдо интервенций было положительным и составило 198,5 млн долларов.
С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 2 290,4 млн долларов, а продал 1 462,3 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Национальный банк купил на межбанке 2,458 млрд долларов, продал - 906 млн долларов.
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