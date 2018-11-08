Финансовые новости
- |
- 08.11.18
- |
- 18:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нацбанк уточнил операционную цель монетарной политики
15:53 08.11.2018 |
Операционная цель монетарной политики Национального банка Украины (НБУ) заключается в удержании гривневых межбанковских ставок на уровне, близком к учетной ставке, и в пределах коридора ставок по инструментам постоянного доступа.
Как сообщается на сайте центробанка, индикатором уровня гривневых межбанковских процентных ставок для целей процентной политики определен Украинский индекс межбанковских ставок для кредитов и депозитов овернайт в национальной денежной единице (UIIR).
"То есть, если снижение инфляции до 5% в среднесрочной перспективе - это цель монетарной политики, то цель проведения монетарных операций - это удержать значение UIIR на уровне, близком к уровню учетной ставки (сейчас - 18%) и в пределах коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа, то есть - по кредитам овернайт (сейчас - 20%) и депозитными сертификатами овернайт (сейчас - 16%)", - объяснил Нацбанк.
Национальный банк выбрал именно этот индекс UIIR в качестве ориентира, поскольку его расчет осуществляется по четким правилам в ежедневном режиме на базе реальных сделок коммерческих банков. НБУ, как администратор индекса, подтверждает надежность расчетов и транслирует динамику на своем сайте.
Соответствующие дополнения к операционной цели процентной политики утверждены постановлением правления №117 "О внесении изменения в положение об основах процентной политики НБУ" от 5 ноября 2018 года.
НБУ напоминает, что процентная политика - это регулирование центробанком спроса и предложения на денежные средства через изменение процентных ставок по своим операциям с целью влияния на процентные ставки субъектов денежно-кредитного рынка и доходность финансовых операций.
Изменяя учетную (ключевую) ставку, Нацбанк влияет на краткосрочные процентные ставки на межбанковском денежно-кредитном рынке, которые, со своей стороны транслируются в изменения процентных ставок по другим финансовым активам (в частности государственными ценными бумагами) и изменения процентных ставок банков по кредитам и депозитам. Эти ставки имеют непосредственное влияние на объем потребления и инвестиций домохозяйств и предприятий, а следовательно - и на инфляцию.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нардепы усилили наказание за автомобили на еврономерах
|Рада изменила налогообложение ввоза легковых автомобилей
|Киев выдал агреман на назначение Иштвана Ийдярто новым послом Венгрии
|Война на Донбассе: Чего ожидать после «выборов» в «Л-ДНР»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс ПФТС 8 ноября седьмые торги подряд завершил ростом
|Положительное сальдо интервенций НБУ на межбанке в октябре составило $198,5 млн
|Депозитные ставки для физлиц 08.11.18
|Нацбанк уточнил операционную цель монетарной политики
|Доллар США 8 ноября слабо повышается к корзине мировых валют в преддверии решения о ставке
|За 9 месяцев ING Bank (Украина) увеличил прибыль в 3 раза до 311,6 млн гривен
Это интересно
|Злоумышленники перехватывают трафик Telegram в Иране
|Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»
|Специальный чехол позволяет использовать смартфон Huawei Mate 20 Pro для подводной съемки
|Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией
|Cosmo Communicator — реинкарнация культового коммуникатора Nokia E90
|Озоновый слой восстанавливается
|В Швеции ученые научились удерживать солнечную энергию в «жидком топливе»