Нацбанк уточнил операционную цель монетарной политики

Операционная цель монетарной политики Национального банка Украины (НБУ) заключается в удержании гривневых межбанковских ставок на уровне, близком к учетной ставке, и в пределах коридора ставок по инструментам постоянного доступа.

Как сообщается на сайте центробанка, индикатором уровня гривневых межбанковских процентных ставок для целей процентной политики определен Украинский индекс межбанковских ставок для кредитов и депозитов овернайт в национальной денежной единице (UIIR).

"То есть, если снижение инфляции до 5% в среднесрочной перспективе - это цель монетарной политики, то цель проведения монетарных операций - это удержать значение UIIR на уровне, близком к уровню учетной ставки (сейчас - 18%) и в пределах коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа, то есть - по кредитам овернайт (сейчас - 20%) и депозитными сертификатами овернайт (сейчас - 16%)", - объяснил Нацбанк.

Национальный банк выбрал именно этот индекс UIIR в качестве ориентира, поскольку его расчет осуществляется по четким правилам в ежедневном режиме на базе реальных сделок коммерческих банков. НБУ, как администратор индекса, подтверждает надежность расчетов и транслирует динамику на своем сайте.

Соответствующие дополнения к операционной цели процентной политики утверждены постановлением правления №117 "О внесении изменения в положение об основах процентной политики НБУ" от 5 ноября 2018 года.

НБУ напоминает, что процентная политика - это регулирование центробанком спроса и предложения на денежные средства через изменение процентных ставок по своим операциям с целью влияния на процентные ставки субъектов денежно-кредитного рынка и доходность финансовых операций.

Изменяя учетную (ключевую) ставку, Нацбанк влияет на краткосрочные процентные ставки на межбанковском денежно-кредитном рынке, которые, со своей стороны транслируются в изменения процентных ставок по другим финансовым активам (в частности государственными ценными бумагами) и изменения процентных ставок банков по кредитам и депозитам. Эти ставки имеют непосредственное влияние на объем потребления и инвестиций домохозяйств и предприятий, а следовательно - и на инфляцию.

